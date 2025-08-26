Lapseki'de Üreticilere Biyoteknik Tuzak Dağıtıldı

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda, üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında biyoteknik tuzaklar dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, meyveciliğin il ekonomisi açısından önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Demirhan, Akdeniz meyve sineğinin meyve üretiminde yüzde yüze varan kayıplara yol açabileceğini vurgulayarak, "Zararlının ihracatta toleransı sıfırdır. Bu nedenle biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle mücadele büyük önem taşımaktadır. 2025 yılında il genelinde 18 bin 500 adet tuzak temin edildi, bunun 9 bin 250'si Lapseki'de üreticilerimize dağıtılacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere tuzakların dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, Ziraat Odası Başkanı Ali Balta, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun, ziraat odası yöneticileri ve üreticiler katıldı.