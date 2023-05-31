Lapseki'de B Tipi Mesire Alanı'nda Ağaçlandırma Çalışması

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi B Tipi Mesire Alanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Çerkezdere B Tipi Mesire Alanına ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe'nin de katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı, Aynur Bozkurt ve belediye personeli katıldı.