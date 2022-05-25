Lapseki'de 51 bin domates fidesi dağıtıldı - Haberler

Lapseki Belediyesi, Geleneksel Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında 51 bin domates fidesi dağıttı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen dağıtım törenine, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, başkan yardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt ile görevliler katıldı.

Başkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Çiftçileri desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Eyüp Yılmaz, "Fen işleri ve park bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından, desteklerimiz kapsamında Çanakkale'mizin yerli tohumundan üretilmiş 51 Çanakkale domatesi fidesi dağıtımını yaptık. Geçen yıl 30 bin fide dağıtmıştık bu yıl bu sayıyı arttırarak 51 bine çıkardık. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri mutlu etti bizleri kendi evleri ve bahçelerine yetiştiğinde domates yemeğe davet ettiler." dedi.

Bu yıl iklim koşullarından dolayı kirazın yetişmesinin geç kaldığını hatırlatan Yılmaz, "İnşallah 20-26 Haziran tarihleri arasında son iki yıldır pandemiden dolayı kutlayamadığımız kiraz festivalini dolu dolu kutlamak istiyoruz. Pazartesi gününden başlayan çeşitli etkinliklerimiz hafta boyunca sürecek ve pazar gecesinde konser ile birlikte sona erecek." diye konuştu.