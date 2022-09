Lapid, Lübnan ile deniz sınırları tartışmasında hükümeti eleştiren Netanyahu'yu 'sorumsuzlukla' suçladı

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile deniz sınırının belirlenmesine ilişkin muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun hükümete yönelttiği suçlamaları "son derece sorumsuzca" bulduğunu söyledi.

İsrail'in Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre Lapid, BM 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta gazetecilere açıklamalar yaptı.

Binyamin Netanyahu'nun dün Twitter hesabından paylaştığı ve kendisini tartışmalı Kariş gaz sahası konusunda "Hizbullah'a boyun eğmekle" suçladığı videoya değinen Lapid, şunları söyledi:

"Bu ulusal anlamda son derece sorumsuzcadır. Başbakan, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunuyor. Amerika'da karmaşık bir müzakere yürütülüyor. (Netanyahu) Güvenlik meselesinde bilgilendirilmediği için detayları bilmiyor. Bu, İsrail'in müzakerelerine, güvenliğimize ve diplomatik ve ekonomik çıkarlarımıza zarar veriyor."

Netanyahu, dün paylaştığı görüntülü mesajında, İsrail Başbakanı'nı Kariş sahasından gaz çıkarmayı geciktirmekle ve "milyarlarca dolarlık gaz sahasını Lübnan'a teslim etmeye niyetli olmakla" suçlayarak, "Lapid, Nasrallah'ın tehditleri karşısında tamamen boyun eğdi." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başbakan Netanyahu, bu eleştirilerinin üzerine 1 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde önderlik ettiği Likud'un da dahil olduğu sağ parti hükümetine oy vermeleri için İsraillilere çağrı yapmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu belirtiyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein da İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için ara buluculuk görevini üstleniyor.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise 17 Eylül'deki açıklamasında ülkesi ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırına ilişkin müzakereleri takip ettiklerini, Lübnan'ın taleplerinin karşılanmaması halinde Kariş Doğal Gaz Sahası'nı hedef alacaklarını söylemişti.