Lapid, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, BAE'ye kısa bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldiğini aktaran Lapid, BAE yetkilileriyle bölgesel gelişmeleri ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması gibi konuları görüştüğünü belirtti.

Söz konusu ziyarete ilişkin BAE'den henüz bir açıklama yapılmadı.