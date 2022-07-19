Laos'un Unesco Dünya Mirası Listesindeki Luang Prabang Kasabası Turistlerin Gözdesi Haline Geldi VİYENTİYAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabası, Laos'un bu yılın Mayıs ayında yabancı turistlere yönelik tüm giriş sınırlamalarını kaldırmasının ardından otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşıyor. VİYENTİYAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabası, Laos'un bu yılın Mayıs ayında yabancı turistlere yönelik tüm giriş sınırlamalarını kaldırmasının ardından otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşıyor. Havadan çekilen bu fotoğrafta, Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasının bir manzarası görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua) Havadan çekilen bu fotoğrafta, Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasının bir manzarası görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua) Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasını ziyaret eden turistler görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua) Laos'un UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Luang Prabang kasabasında fotoğraf çektirmek için poz veren turistler görülüyor, 15 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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