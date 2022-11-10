Laos'un En Önemli Dini Bayramlarından That Luang Viyentiyan'da Kutlandı
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VİYENTİYAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da That Luang Budist Tapınağı'nın etrafında dua eden bir kadın, 7 Kasım 2022. Bu yıl 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen That Luang Festivali Laos'taki en önemli dini bayramlardan biri olma özelliği taşıyor.
VİYENTİYAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da That Luang Budist Tapınağı'nın etrafında dua eden bir kadın, 7 Kasım 2022.
Bu yıl 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen That Luang Festivali Laos'taki en önemli dini bayramlardan biri olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel