Laos'ta Işıklı Tekne Festivali Düzenlendi
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VİYENTİYAN, 31 Ekim (Xinhua) -- Laos'un Luang Prabang kentinden geçen Mekong Nehri üzerinde seyreden ışıklı bir tekne, 30 Ekim 2023. Işıklı tekne festivali Boun Lai Heua Fai, Pazartesi günü Laos'un kuzeyinde yer alan ve dünya mirası listesinde bulunan Luang Prabang'da düzenlendi.
VİYENTİYAN, 31 Ekim (Xinhua) -- Laos'un Luang Prabang kentinden geçen Mekong Nehri üzerinde seyreden ışıklı bir tekne, 30 Ekim 2023.
Işıklı tekne festivali Boun Lai Heua Fai, Pazartesi günü Laos'un kuzeyinde yer alan ve dünya mirası listesinde bulunan Luang Prabang'da düzenlendi. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel