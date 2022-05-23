Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu - Haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki tiyatro, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün akşam ilk misafirlerini ağırladı.

Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konser öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehirlerin ancak tarihleriyle var olabileceğini belirten Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu, ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığının 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var." dedi.

Demircan, Anadolu'nun kendisinin bir kervansaray olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. ve bu insanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız."

Vali Ali Fuat Atik ise, ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, tiyatronun restoresine destek verenlere teşekkür etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte proje yaptıklarını, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle tiyatroyu ayağa kaldırdıkları ve kazıların 20'inci yılında bunu Denizlililerle paylaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, akademisyenler ve diğer ilgililer katıldı.