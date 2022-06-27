Lao Ulusal Sirki, Kuruluşunun 56. Yıl Dönümünü Kutladı - Haberler

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Lao Ulusal Sirki, Kuruluşunun 56. Yıl Dönümünü Kutladı

Xinhua - Güncel
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Lao Ulusal Sirki, Kuruluşunun 56. Yıl Dönümünü Kutladı

VİYENTİYAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da Lao Ulusal Sirki'nin gerçekleştirdiği gösteriden bir sahne, 25 Haziran 2022. Lao Ulusal Sirki'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü simgeleyen sirk gösterisi 24-25 Haziran'da gerçekleştirildi.

VİYENTİYAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da Lao Ulusal Sirki'nin gerçekleştirdiği gösteriden bir sahne, 25 Haziran 2022. Lao Ulusal Sirki'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü simgeleyen sirk gösterisi 24-25 Haziran'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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