Lao Ulusal Sirki, Kuruluşunun 56. Yıl Dönümünü Kutladı
Xinhua - Güncel
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VİYENTİYAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da Lao Ulusal Sirki'nin gerçekleştirdiği gösteriden bir sahne, 25 Haziran 2022. Lao Ulusal Sirki'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü simgeleyen sirk gösterisi 24-25 Haziran'da gerçekleştirildi.
VİYENTİYAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da Lao Ulusal Sirki'nin gerçekleştirdiği gösteriden bir sahne, 25 Haziran 2022. Lao Ulusal Sirki'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü simgeleyen sirk gösterisi 24-25 Haziran'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
Xinhua / Güncel