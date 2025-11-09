Haberler

Langkawi Adası'nda Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü, Yüzlerce Kayıp

Güncelleme:
Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu. Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi kayboldu.

Bernama Ajansının haberine göre bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişi kurtarıldı.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.

Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
