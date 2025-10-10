Lale Müzesi'nde 'Birbirine Karşılık Gelen İşaretler' Sergisi Açıldı

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği "Birbirine Karşılık Gelen İşaretler" sergisi, Lale Müzesi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Türk sanatının ve kültürünün önemli simgelerinden biri olan laleyi yaşatmak ve geçmişle bugünü buluşturmak amacıyla kurulan Lale Müzesi, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından sanatseverlerle yeniden buluştu.

Sergide, farklı disiplinlerde çalışan Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Cansu Ceren İlkan, Emre Yetkin, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı'nın görünür olan ile sezgisel olan arasındaki ilişkiyi biçim, renk, katman ve malzeme üzerinden sorgulayan 26 eserine yer verildi.

Tuval, fotoğraf ve heykel gibi farklı alanlardan eserlerin yer aldığı sergi, çağdaş sanatın çok katmanlı yapısını yansıtan bir seçki oluşturuyor.

Açılışa katılan isimler arasında Ahmet Selçuk İlkan, Burcu Biricik ve Melis Babadağ da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan, müzenin geçmişle bugünü sanat yoluyla buluşturma misyonuna işaret ederek "Lalenin tarihsel yolculuğunu, sanattaki izlerini ve günümüzdeki önemini ziyaretçilere sunarak geçmiş ile geleceği buluşturan bir kültür durağıyız." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Kasım'a kadar Emirgan'da Lale Müzesi'nde görülebilecek.