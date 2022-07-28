Lale Karabıyık'tan Üniversite Harçlarına Zam Tepkisi: 'Akp'nin Hatalı Ekonomi Yönetiminin Faturası Gençlerimizin Geleceğine Kesilmemelidir'

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, üniversite harçlarına yapılan yüzde 36'lık zamma tepki gösterdi. Karabıyık, "Öğrencilerimiz desteklenmeli ve yapılan zamlar geri çekilmelidir. AKP'nin hatalı ekonomi yönetiminin faturası gençlerimizin geleceğine kesilmemelidir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık yaptığı yazılı açıklamada, üniversite harç ücretlerine gelen yüzde 36 oranında zammı değerlendirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya yükselmesine tepki gösteren Karabıyık şunları kaydetti:

"İktidarın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz yapılan zamlar nedeniyle eğitim hakkına erişimde zorluklar yaşıyor. Üniversitelerin tatile girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken öğrencilerimiz harç ücretlerine, barınmaya, temel eğitim ihtiyaçlarına getirilen zamlar nedeniyle yeni döneme kayıt yaptıramayıp eğitimlerine devam edemeyecek noktaya geldi.

"BARINMA VE EĞİTİM ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAMLAR NEDENİYLE ÖĞRENCİLER OKULU TERK ETME NOKTASINA GELDİ"

Meclis'in tatile girmesinden birkaç gün önce, geçtiğimiz haftalarda AKP tarafından Meclis'e bir ek bütçe getirildi, 2022 için kabul edilen bütçenin yüzde 80'i kadar bir ek bütçe onaylandı. Ancak bu ek bütçede öğrenciler ve gençler sorunlarına hiçbir çözüm getirilmediği gibi, barınma ücretlerine ve eğitim ücretlerine ardı ardına yapılan zamlar nedeniyle öğrenciler okulu terk etme noktasına geldi.

"AKP'NİN HATALI EKONOMİ YÖNETİMİNİN FATURASI GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE KESİLMEMELİDİR"

İktidar, gençleri yok sayan politikalarına devam etmekte, gençlerimizi hatalı ekonomi yönetimlerine kurban etmektedir. Gençlerimiz daha üniversite yıllarında, hatta üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılmaktadır. Öğrencilerimiz desteklenmeli ve yapılan zamlar geri çekilmelidir. AKP'nin hatalı ekonomi yönetiminin faturası gençlerimizin geleceğine kesilmemelidir."