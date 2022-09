Lale Karabıyık: Meb, Bütçesinin Yüzde 1.6'sı ile Okul Bütçesi Oluşturabilir, Bu MEB'e ya da Devlete Bir Yük Asla Sayılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ailelerin bir de okul masrafları yüzünden zorlandığına dikkat çekti. Karabıyık, “Okul bütçeleri oluşturulmadığı sürece velilerden para toplanmaya devam edilmektedir. Okullara her eğitim öğretim yılının başında öğrenci başına en az diyelim ki 200 lira verilmiş olsun, öğrenci sayısı ile çarptığımızda sadece MEB bütçesinin 3 milyar liralık kısmını alıyor. Yani MEB bütçesinin yüzde 1.6’sı demek bu. Okul bütçelerinin oluşturulması bakımından MEB’e ya da devlete bir yük asla sayılmaz. Her dönemin başında öğrenci sayısı başına hesaplanmış olan okul bütçelerinin her okula verilmesi lazım” dedi.