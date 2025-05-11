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Laiklik Meclisi'nden KKTC'deki Eğitim Sendikalarına Destek Açıklaması

Laiklik Meclisi'nden KKTC'deki Eğitim Sendikalarına Destek Açıklaması
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Laiklik Meclisi, KKTC'deki laiklik mücadelesini yürüten eğitim sendikalarına ve toplum kesimlerine dayanışma mesajı gönderdi. Açıklamada, Türkiye'deki gericilik politikaları ve eğitimdeki tehditler eleştirildi.

(ANKARA) - Laiklik Meclisi, "KKTC'deki laiklik ve aydınlanma mücadelesini yürüten eğitim sendikaları ve toplum kesimlerini selamlar ve dayanışma duygularımızı iletir, haklı direnişlerinde her zaman yanlarında olacağımızı beyan ederiz" açıklamasını yaptı.

Laiklil Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "siyasi iktidarın; karşı devrim adımlarını sıklaştırdığı ve her açıdan Türkiye'yi gericilikle kuşatmaya çalıştığı, eğitimi çağ dışı bir hale getirerek gelecek kuşakların tarikat ve cemaatlerce teslim alınmasını hedeflediği son günlerde, bunlar yetmezmiş gibi bir de bu gericiliği ihraç etmeye çalıştığı" ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'de halkın bütün itirazlarına rağmen yerli işbirlikçileri ile birlikte ülkemizde uyguladığı başta eğitim olmak üzere laiklik karşıtı yasa ve uygulamaları dayatmakta, Lefkoşa'da taşıma kitlelerle 'külliye' açılışı yapmakta, bütün bunlara tepki gösteren Kıbrıs halkını tehdit edebilecek kadar pervasızlaşmaktadır.

Ancak laiklik, bilim ve aydınlanma düşüncesinin ortadan kaldırılma tehlikesinin farkında olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve çeşitli toplum kesimleri bu pervasızlığa direnmekte ve 'Anayasa, yasa tanımayan, baskı, tehdit, şiddete başvuran anlayışa karşı her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz' diyerek, ülkelerinin kimliğine, kültürüne, tarihine ve siyasi iradesine sahip çıkmaktadırlar.

Laiklik Meclisi, laiklik mücadelesinin bağımsızlık mücadelesinden ayrı tutulamayacağını bilerek, KKTC'deki laiklik ve aydınlanma mücadelesini yürüten eğitim sendikaları ve toplum kesimlerini selamlar ve dayanışma duygularımızı iletir, haklı direnişlerinde her zaman yanlarında olacağımızı beyan ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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