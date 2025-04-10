Laiklik Günü'nde ÇYDD'den Mesaj: 'Laiklik Toplumsal Barışın Temelidir'

(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla yayımlanan bildiride, "Laiklik, günümüzde çağdaş devlet olmanın temel gereğidir. Çünkü laiklik farklı din ve mezheplere sahip yurttaşların, inançsız olan yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve inanç sahibi yurttaşların ibadet haklarını korumakla toplumsal barışı ve huzuru kurmakta ve korumaktadır. Laik düşünce bilimde, kültürde ve sanatta ilerlemenin, insan zekasının ve yaratıcılığının itici gücüdür" ifadelerine yer verildi.

ÇYDD'nin 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, 9 Nisan 1928'de TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile 1924 Anayasası'nın 2. maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" ifadesinin kaldırıldığı ve oy birliği ile kabul edilen bu değişikliğin 10 Nisan 1928'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu değişiklik ile laiklik ilkesi Anayasa'ya 1937'de girmiş olsa da 1928'ten itibaren toplumsal ve siyasal yaşantıda fiilen yerini aldığına dikkat çekilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Büyük Atatürk 1930 yılında bir demecinde laik devlet olmanın gerekçesini şu şekilde özetlemiştir: 'Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar dünya gereksinimlerine göre yapılır ve uygulanır. Din düşüncesi vicdani olduğundan Cumhuriyet, din düşüncelerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı, milletimizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinde başlıca başarı koşulu görür.'

Laiklik, günümüzde çağdaş devlet olmanın temel gereğidir çünkü laiklik farklı din ve mezheplere sahip yurttaşların, inançsız olan yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve inanç sahibi yurttaşların ibadet haklarını korumakla toplumsal barışı ve huzuru kurmakta ve korumaktadır. Laik düşünce bilimde, kültürde ve sanatta ilerlemenin, insan zekasının ve yaratıcılığının itici gücüdür. Yaşasın laik, demokratik, sosyal hukuk devleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."