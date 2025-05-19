Lahey'de İsrail'e Karşı Büyük Protesto

LAHEY, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini protesto etmek amacıyla geniş çaplı gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Pazar günü düzenlenen protestoda Hollanda hükümetini İsrail'e karşı daha güçlü önlemler almaya çağıran göstericiler şiddete son verilmesini istedi.

Organizatörlerin tahminlerine göre gösteriye 100.000'den fazla kişi katıldı. Göstericiler, Malieveld Meydanı'nından Uluslararası Adalet Divanı'nın bulunduğu Barış Sarayı'na kadar uzun bir kortej halinde yürüdü.

Gösteriyi Filistin yanlısı örgütlerin yanı sıra çeşitli yardım ve insan hakları grupları organize etti. Sembolik olarak "kırmızı çizgi çekmek" anlamına gelen kırmızı giysiler giyen birçok gösterici, Hollanda hükümetini İsrail'in eylemlerine ilişkin tutumuna net sınırlar koymaya çağırdı.

Hollanda polisi gösterinin öğleden sonra sorunsuz şekilde sona erdiğini ve herhangi bir olay yaşanmadığını bildirdi.