Lahey Büyükelçisi Ünal, depremzedeler için yardım toplayan Hollanda'daki Türklerle bir araya geldi

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanan Selçuk Ünal, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım kampanyası düzenleyen Hollanda'daki Türk vatandaşlara gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek, "???????THY ve yola çıkan tırlarımızla sevkiyatımız sürüyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanan Selçuk Ünal, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım kampanyası düzenleyen Hollanda'daki Türk vatandaşlara gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederek, "???????THY ve yola çıkan tırlarımızla sevkiyatımız sürüyor. Yarım milyonluk toplumumuzla müşterek çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile birlikte Hollanda'daki Türklerin, depremzedeler için gönderdiği yardımların toplandığı Hollanda Diyanet Vakfı Amsterdam Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret ederek, vatandaşlardan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, süratle ve büyük bir organizasyon gücüyle yardım toplamak için seferber olan Hollanda'daki Türk toplumuna teşekkür eden Ünal, "Memleketimizdeki elim deprem felaketinde ülkemizin yardımına süratle ve fedakarca koşan, nakdi ve ayni yardımlarını esirgemeyen tüm toplumumuza şükranlarımızı arz ediyoruz. Moralimiz bozulmayacak. THY ve yola çıkan tırlarımızla sevkiyatımız sürüyor. Yarım milyonluk toplumumuzla müşterek çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Ünal, Hollanda genelinde toplanan yardımların 10 milyon avroya yaklaştığını belirterek, "Bu gece itibariyle Hollanda'dan memleketimize doğru yola çıkan tırların sayısının 50'ye yaklaştığı bilgisine sahibiz. Bu rakam süratle artacaktır. Biz de bu yardımların gerekli yerlere ulaşması için Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızla yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu depremlerin, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu dile getiren Ünal, "Yaralarımızı sarmak için, tüm olanaklar seferber edilmiş durumda." dedi.

Ünal, incelemeleri sırasında kendisine eşlik eden Amsterdam Belediyesi Kamu Düzeni ve Güvenliğinden sorumlu Danışman Pieter Jan Van Slooten'e, Hollanda makamlarının Türkiye için yolladığı yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Ülkedeki tek arama kurtarma ekibini Türkiye'ye yolladıkları için Hollanda'ya teşekkür ediyoruz. Nakdi yardım kampanyaları başlatan ya da katkıda bulunan Hollandalı dostlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Twitter hesabından da yardım faaliyetlerine ilişkin paylaşım yapan Ünal, "Din Görevlimiz Fadime Havva Özbey'in sözünü Hollanda'daki tüm toplum mensuplarımızla paylaşmak istiyorum. 'Vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ölmek yasak.'" ifadesini kullandı.

Amsterdam Belediyesi de dayanışma için harekete geçti

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Slooten ise Amsterdam'da yaşayanların Türkiye ile bağlarının çok güçlü olduğunu dile getirerek, "Belediyemiz, şehirde yaşayan her bir sakini için 1 avro olmak üzere Hollanda Kızılhaç'ına Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 905 bin avro yardımda bulundu." dedi.

Amsterdam Belediyesinin Türkiye'ye gönderilecek insani yardımların yerine ulaşması için çabaladığını belirten Van Slooten, "Amsterdam, Türkiye'ye yardımları sürdürmek istiyor." diye konuştu.