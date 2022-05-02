Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Haberler

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Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Xinhua - Güncel
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Lagos'ta Çöken Binanın Enkazında Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

LAGOS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'daki bir acil durum yönetimi yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lagos eyaletinde Pazar gecesi üç katlı bir binanın çökmesi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

LAGOS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'daki bir acil durum yönetimi yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lagos eyaletinde Pazar gecesi üç katlı bir binanın çökmesi sonucu en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nijerya'nın Lagos kentindeki çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Emma Houston/Xinhua)

2 Mayıs 2022'de çekilen fotoğrafta, Nijerya'nın Lagos kentinde çöken binanın enkazı görülüyor. (Fotoğraf: Emma Houston/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Pazartesi, Nijerya, Mayıs, 112, Güncel, Haberler

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