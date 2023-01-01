Lagarde: Ücretler hızlı artıyor, enflasyon etkilenebilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücretlerin düşünüldüğünden hızlı arttığını belirterek bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da yükseltebileceği endişesini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde ücretlerin düşünüldüğünden hızlı arttığını belirterek bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da yükseltebileceği endişesini dile getirdi.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun tarihi düzeyde olduğu Euro Bölgesi'ndeücretlerin sanılandan hızlı yükseldiğini, bunun da fiyat artışlarını olumsuz etkileyebileceğe dikkat çekti.

Hırvatistan'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Lagarde, ECB'nin artan ücretlerin enflasyonu olumsuz derecede etkilememesi için gerekli adımları atacağını ifade etti.

Lagarde "Ücretlerin muhtemelen beklenenden daha hızlı arttığını biliyoruz. Enflasyonist beklentilerin çıpadan çıkmasına veya ücretlerin enflasyonist bir etkiye sahip olmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Lagarde, "Ağırlıklı olarak mali tedbirler ve ücret dinamikleriyle bağlantılı olduğunu gördüğümüz iç nedenlerin, enflasyonun yerleşik hale gelmesine yol açmaması için dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Yeni politika adımlarına dair herhangi bir ipucu vermeyen Lagarde ancak ECB'nin yüzde 10 seviyelerinde olan Euro Bölgesi enflasyonunu yüzde 2'ye indirmek için gereken tedbirleri alacağını savundu.

Lagarde ayrıca, artan enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nde kış ayları boyunca beklenen ekonomik durgunluğun, başka şoklar olmadığı sürece kısa ve yüzeysel olacağını da sözlerine ekledi.

Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyona karşı, Haziran ayından bu yana tarihi kararlara imza atarak faizleri toplamda yüzde 2,5 puan artırmıştı.Banka, sonraki toplantılarında da bu adımların devam edeceği sinyalini vermişti.

Reuters/GY, JD