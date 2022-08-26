LADİN AĞACINDAN SULTAN ALPARSLAN'IN BÜSTÜNÜ YAPTI

MALAZGİRT Zaferi'nin 951'inci yıldönümü sebebiyle Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ, Sultan Alparslan'ın ladin ağacından büstünü yaptı.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri Muş'un Malazgirt ilçesinde devam ediyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda kurulan çadırlarda sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kutlamalara Muş Alparslan Üniversitesinden katılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ, ladin ağacından Alparslan'ın büstünü yaptı. Kutlamaların başladığı 23 Ağustos günü çalışmaya başlayan Karadağ, 3 günde büstü tamamlayarak vatandaşların sergisine açtı. Karadağ, Malazgirt Zaferinin 951'nci yıl dönümü etkinliklerine iki çadır ve beş sanatsal etkinlikle katılmış bulunmaktayız. Her türlü sanatsal etkinlik örneğini sergilemeye çalışıyoruz. Çadırımızın birinde ebru sanatı, birinde çini ve karakalem sanatından örnekler yapılıyor. Ben de daha önce 25 santimlik maketini yapmış olduğum Sultan Alparslan'ın büstünü yaptım. Ladin ağacından olan büstü yaklaşık 3 günde tamamladım. Buradaki amacımız biraz daha halkımızın sanatsal etkinliklerden haberdar olması, nasıl yapıldığına dair bilgi edinmesi diye konuştu.