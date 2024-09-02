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Ladik'te Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, zabıta personellerinin teşkilatlarının kuruluş yıldönümü kutlayarak pasta kesti. Başkan Topal, zabıtanın toplumun huzurunu ve ihtiyaçlarını karşılayan ilk basamak olduğunu belirtti.

Ladik'te Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, zabıta personellerinin teşkilatlarının kuruluş yıldönümü kutlayarak pasta kesti.

Başkan Topal, "Zabıta toplumun huzurunun ve ihtiyaçlarının karşılandığı ilk basamaktır. Zabıta belediyenin üniformasıdır. İlçemizin huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışmaktadırlar. İlçemize hizmet noktasına gayretlerine şahit olduğum zabıta arkadaşlarımın haftasını pasta keserek kutladık. Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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