Üye Girişi
Haberler

Ladik'te Unutulmaya Yüz Tutan Soba Yapımcılığı

Ladik'te Unutulmaya Yüz Tutan Soba Yapımcılığı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde 28 yıldır sacdan soba yapan Adem Eryurt, mesleğinin sona yaklaşmasının nedenlerini ve çırak bulma zorluklarını aktardı. Gençlerin bu mesleğe ilgi göstermelerini isteyen Eryurt, soba yapımının güzel bir iş olduğunu vurguladı.

SAMSUN'un Ladik ilçesinde sacdan yaptığı soba ile geçimini sağlayan Adem Eryurt (53) 28 yıldır bu işi yaptığını belirterek, çırak bulmakta zorlandığını ifade etti.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde sobalar kurulmaya başlandı. Samsun'un en serin ilçelerinden biri olan Ladik'te soba yapıp satan Adem Eryurt, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Çırak bulmakta zorlandığını ifade eden 2 çocuk babası Eryurt, "28 senedir bu mesleği yapıyorum. Düz sacı şekle getirip soba yapıyorum. Bu meslek artık bitti. Yetişen de yok. Artık 'son ustalarız' diyebiliriz. Bizim mesleğimiz biraz ağır. O yüzden gençler bunu tercih etmiyorlar. Okuyup büyükşehirlere gitmek istiyorlar. Aslında tercih etseler çok güzel bir meslek. İşimiz ağır ama kazancımız çok güzel" dedi.

Gençlerin bu mesleği ellerinde tutması gerektiğini belirten Eryurt, "Gençlerimiz bu mesleği de sevsinler. Öğrenmede belli bir süreci var ama ileride çok rahat ederler" diye konuştu. Yanımızda çırağımız yok. Yeni yetişen eleman yok. 28 senedir tek çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Samsun Güncel Eğitim Yaşam Ladik

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });