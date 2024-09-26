Ladik'te Unutulmaya Yüz Tutan Soba Yapımcılığı

SAMSUN'un Ladik ilçesinde sacdan yaptığı soba ile geçimini sağlayan Adem Eryurt (53) 28 yıldır bu işi yaptığını belirterek, çırak bulmakta zorlandığını ifade etti.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde sobalar kurulmaya başlandı. Samsun'un en serin ilçelerinden biri olan Ladik'te soba yapıp satan Adem Eryurt, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Çırak bulmakta zorlandığını ifade eden 2 çocuk babası Eryurt, "28 senedir bu mesleği yapıyorum. Düz sacı şekle getirip soba yapıyorum. Bu meslek artık bitti. Yetişen de yok. Artık 'son ustalarız' diyebiliriz. Bizim mesleğimiz biraz ağır. O yüzden gençler bunu tercih etmiyorlar. Okuyup büyükşehirlere gitmek istiyorlar. Aslında tercih etseler çok güzel bir meslek. İşimiz ağır ama kazancımız çok güzel" dedi.

Gençlerin bu mesleği ellerinde tutması gerektiğini belirten Eryurt, "Gençlerimiz bu mesleği de sevsinler. Öğrenmede belli bir süreci var ama ileride çok rahat ederler" diye konuştu. Yanımızda çırağımız yok. Yeni yetişen eleman yok. 28 senedir tek çalışıyorum" ifadelerini kullandı.