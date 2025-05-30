Ladik'te Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi Açıldı

Ladik'te Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi Açıldı
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Samsun'un Ladik ilçesinde 'Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi' düzenlendi. Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen etkinliğin açılışında sanat ve kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yapıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bizim Heybe'miz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Resim Sergisi" açıldı.

Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenen serginin açılışı, Kuledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, burada yaptığı konuşmada, sanata ve sanatçıya önem verdiklerini belirterek, "İlçede bu tür kültürel faaliyetler artarak devam edecektir. Ladik'te ilk defa düzenlenen bu sergi ve çalıştayın memleketimizde olmasından dolayı gurur duydum." dedi.

Bizim Heybe'miz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İzzet Acarel de ilçeye ilk çalıştayı ve ilk sergiyi getirdiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, Makedonya ve Bulgaristan'dan birer sanatçı olmak üzere 17 sanatçının sergiye katıldığını kaydetti.

Daha sonra açılışı yapılan resim sergisine katılan sanatçılarla sergiye katkı verenlere belge verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ile sanatçı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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