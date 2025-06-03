Ladik'te Tüfekçidere Mahallesi'ne Doğalgaz Hattı Kuruluyor

Samsun'un Ladik ilçesinde merkeze uzak mahalleler Ladik belediyesinin yaptığı imar çalışmaları ile doğalgaza kavuşuyor.

Doğalgaz kullanımı olmayan Tüfekçidere mahallesinde yetkili firma ekipleri tarafından doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, doğalgazla ilgili seçim döneminde verdiği sözleri hatırlatarak, "Seçimlerde söz verdiğimiz bir taahüdümüzü de yerine getirmekten mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımız ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ihtiyaçları her zaman öncelikli oldu. Doğalgaz alt yapı çalışmalarımızı başladığımız Tüfekçidere Mahallesindeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Mahallelerine doğalgaz gelecek olmasını sevinçle karşılayan mahalle sakinleri Topal'a teşekkür etti.