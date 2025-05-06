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Ladik'te Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ladik'te Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Samsun'un Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Muhammet Özbalta, kuralların uyulmasının önemi vurgulandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar bilgilendirildi.

Ladik İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından Atatürk İlkokulunda verilen seminer sonrası trafik kuralları, bahçede uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaymakam Muhammet Özbalta, "Trafik haftası etkinlikleri kapsamında hayatımızın her alanında gerekli olan kuralları öğrencilerimizle beraber yerine getirdik. Trafik kurallarına uyulması, trafik kazalarındaki can ve mal kaybını en aza indirmek için çok gereklidir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İlçe Emniyet Amiri Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ve öğretmenler de eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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