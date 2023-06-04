Ladik'te Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Samsun'un Ladik ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı. Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve işyerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı. İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü.

SAMSUN'un Ladik ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

Samsun'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış, su baskınları ve sele neden oldu. Selin yüksek kesimlerden önüne kattığı toprak, ilçe merkezini çamura buladı. Sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Evlerin ve işyerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

İlçedeki sağanakta hayvanlar da sele kapılarak öldü. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve Ladik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. SASKİ, 35 personel, 4 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör, biri paletli 2 kamyon ile bölgede temizlik ve vatandaşlara yardım çalışması başlattı. (DHA)