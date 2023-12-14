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Ladik'te öğrencilerden Gazze'ye destek yürüyüşü

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Samsun'un Ladik ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, taşıdıkları dövizlerle okuldan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

"Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Onlar bizim gibi okula gideceklerdi ölüme değil", "Çocukların öldüğü hiçbir dava haklı değildir", "Susma dünya katliama 'dur' de" pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail'in katliamını protesto etti.

Program, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve diğer insanlar için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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