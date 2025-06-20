Ladik'te Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Ladik'te Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik'te eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 80. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karne aldı. Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere tatil dileklerinde bulundu.

Ladik'te eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karnelerini alan öğrenciler, tatile girdi.

80. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanını paylaşan katılımcılar, öğrencelerle sohbet etti.

Özbalta, öğrencilerin yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak güzel bir tatil geçirmenizi dileyerek, "Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil diliyorum. Tatilinizi doya doya yaşamanızı, gelecek sezona süper şekilde başlamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topal da çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatili hak ettiniz, güzelce dinlenin, bol bol kitap okuyun, kendinize iyi bakın," ifadesini kullandı.

Aksoy ise çocukların iyi tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Ladik ilçesinde 234 anaokulu, 605 ilkokul, 508 ortaokul, 861 lise olmak üzere 2 bin 208 öğrenci karne heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ve Avrupa ülkeleri arasında kritik zirve
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.