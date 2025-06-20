Ladik'te Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Ladik'te eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karnelerini alan öğrenciler, tatile girdi.

80. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanını paylaşan katılımcılar, öğrencelerle sohbet etti.

Özbalta, öğrencilerin yaz tatilinde bol bol kitap okuyarak güzel bir tatil geçirmenizi dileyerek, "Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir tatil diliyorum. Tatilinizi doya doya yaşamanızı, gelecek sezona süper şekilde başlamanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topal da çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatili hak ettiniz, güzelce dinlenin, bol bol kitap okuyun, kendinize iyi bakın," ifadesini kullandı.

Aksoy ise çocukların iyi tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Ladik ilçesinde 234 anaokulu, 605 ilkokul, 508 ortaokul, 861 lise olmak üzere 2 bin 208 öğrenci karne heyecanını yaşadı.