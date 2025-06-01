Ladik'te lise son sınıf öğrencilerinden kitap bağışı

Ladik'te lise son sınıf öğrencilerinden kitap bağışı
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Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi lise son sınıf öğrencileri geleneksel olarak her yıl okul kütüphanesine hatıra olarak kitap bırakıyor.

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi lise son sınıf öğrencileri geleneksel olarak her yıl okul kütüphanesine hatıra olarak kitap bırakıyor.

Okulda yürütülen "Bir hatıra bırak git" projesi kapsamında okul kütüphanesine bu yıl mezun olan öğrenciler 75 adet kitap hediye etti.

Okul Müdürü Behzat Dikmen, "12. sınıf öğrencilerimiz bu yıl da mezun oldukları okulla olan bağlarını kuvvetlendirmek, okumuzu unutmamalarını sağlamak ve kütüphanemizdeki kitap çeşidi artırmak amacıyla seçtikleri kitapları hediye ediyor. Hediye ettikleri kitaplara adını soyadını mezuniyet yılını el yazılarıyla yazan öğrencilerimiz okulumuzla bağlarını kitap vasıtasıyla sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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