Ladik'te Kurban Bayramı Trafik Denetimi ve İkramlar

Ladik'te Kurban Bayramı Trafik Denetimi ve İkramlar
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Samsun'un Ladik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan trafik denetimlerinde, sürücülere lokum ve şeker ikram edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri, trafik kurallarının önemine dikkat çekti.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetiminde Samsun'un Ladik ilçesinde ekipler, sürücülere lokum ve şeker ikramında bulundu.

Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram dolayısıyla yoğunlaşan kara yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız, yorgun araç kullanılmaması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ile genel trafik kurallarına hakkında bilgilendirme yapılan denetimde ekipler, durdurduğu araçların sürücüleri ile yolculara şeker ve lokum ikram etti.

Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, "Bayramlar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Trafik kurallarına uyalım, bayramımız bayram olsun" sloganıyla başlatılan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşup yine aynı şekilde evlerine dönmeleri, bizim için son derece önemlidir. Kurallar bizleri hayata bağlar. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım." dedi.

Özbalta, trafik denetimlerine eşlik ederek sürücülerin bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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