Ladik'te İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaparken 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda kazı malzemelerine el konuldu.
Samsun'un Ladik ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ladik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda İ.A. (44), G.A. (35) ve F.M.B. (32) izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel