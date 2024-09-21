Üye Girişi
Haberler

Ladik'te Çocuk Şenliği Coşkusu

Ladik'te Çocuk Şenliği Coşkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi, geleneksel oyunlar ve şişme oyun grupları ile eğlenceli anlar yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesinde Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ikram edildi, geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.

Çocuklar ve ailelerinin ilgi gösterdiği şenlikte şişme oyun gruplarında çocuklar şenliğin tadını çıkardı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile belediyeleri iş birliğinde Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirterek, "Şenlikte çocuklarımız doyasıya eğleniyor, keşfediyor ve keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Etkinlikler Güncel Kültür Eğitim Yaşam Mısır Çocuk Ladik

Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı

Dev derbide 7 dakikada fark açıldı

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü
Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });