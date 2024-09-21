Ladik'te Çocuk Şenliği Coşkusu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesinde Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ikram edildi, geleneksel oyunlar çocuklarla buluşturuldu.

Çocuklar ve ailelerinin ilgi gösterdiği şenlikte şişme oyun gruplarında çocuklar şenliğin tadını çıkardı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile belediyeleri iş birliğinde Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirterek, "Şenlikte çocuklarımız doyasıya eğleniyor, keşfediyor ve keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.