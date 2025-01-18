Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri kuşlara yuva yaptı

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri, yarı yıl tatiline girmeden önce kuşlara yuva yaptı.

Okul müdürü Behzat Dikmen, yaptığı açıklamada, kültür ve edebiyat kulübü danışmanı öğretmenleri Şeyma Yılmaz ve Halil İbrahim Doğar, görsel sanatlar kulübü danışmanı Muhsin Çakır, çevre kulübü danışmanı Vildan Bulut liderliğinde öğrencilerle toplumsal hizmet kapsamında proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje ile yarı yıl tatiline girerken öğrencilerin tamamen kendi emekleriyle dilsiz canlara yuva yaptıklarını anlatan Dikmen, gıdalarını hazırlayarak tatile girdiklerini kaydetti.