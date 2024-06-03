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Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı için seçim yapıldı

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Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Şaban Tektaş üçüncü kez başkanlığı kazandı. Tektaş, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek, çalışmalarını daha da artırarak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Kooperatif hizmet binasında yapılan kongrede iki aday yarıştı.

Mevcut başkan Şaban Tektaş, 75 delegenin oy kullandığı kongrede 40 oy alırken diğer aday Kemal Sukas 34 oy aldı.

Üçüncü kez başkanlığı kazanan Tektaş, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek, "Şu andan itibaren oy veren vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğim. Çalışmalarımı daha da artırarak sizlere layık olmaya çalışacağım. Bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim." dedi.

Tektaş başkanlığında yeni Yönetim Kurulu ise Ümit Koçak, Ferhat Topal, Ali Sancı ve Ertuğrul Bolat'tan oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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