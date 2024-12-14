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Ladik Kapalı Pazaryeri Kışa Hazırlandı

Ladik Kapalı Pazaryeri Kışa Hazırlandı
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Ladik belediyesine ait kapalı pazaryerinin etrafı, kış ayları için kapatıldı. Belediye Başkanı Adnan Topal, soğuk havada hem esnafın hem de vatandaşların rahatça alışveriş yapabilmesi için önlem alındığını duyurdu.

Ladik belediyesine ait pazaryerinin etrafı kapatıldı.

Ladik belediyesine ait olan kapalı pazaryerinin etrafı, kış ayı dolayısıyla kapatılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, kapalı pazaryerinin etrafının açık olması nedeniyle pazarcı esnafı ve vatandaşların soğuk havalarda sorun yaşadıklarını söyledi.

Bu soruna çözüm bulmak için etrafının kapatılarak daha sıcak ve güvenli bir pazar alanı oluşturduklarını belirten Topal, "Pazaryerimiz yaz aylarında açılmıştı. Şimdi kış ayında pazarcı ve vatandaşlarımızı soğuk havada bırakamazdık. Soğuk kış aylarında pazarlardan alışveriş yapan vatandaşlarımız, burada ürünlerini satan esnafımız, köylümüz olumsuz etkilenmesin, kar ve soğuk havada rahatça alışverişlerini yapsınlar diye pazaryerinin etrafı polikarbon ürünlerle kapatıldı." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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