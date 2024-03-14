Ladik Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Bağımlılığa Karşı Bilgilendirdi

Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Polisler, Ladik kapalı pazar yerinde sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddet konularında broşür dağıttı.

Bağımlılığın her türlüsünün kötü olduğunu belirten polisler, bağımlılıkla mücadele yolları hakkında bilgilendirmede bulunarak, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmesinin önemine işaret etti.