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Ladik Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Ladik Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi
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Samsun'da Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ürün gramajı, fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve standartları kontrol ederek denetim yaptı. Belediye Başkanı Adnan Topal, denetimlerin halk sağlığını koruma amacıyla devam edeceğini belirtti.

Samsun'da Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, denetimde ürün gramajı, fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve standartlara uygunluğu kontrol etti.

Denetimlerde ortaya çıkan eksiklikler için uyarıda bulunularak, iş yeri sahiplerinden bunları gidermeleri istendi.

Denetimlere katılan Belediye Başkanı Adnan Topal, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacıyla denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşların sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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