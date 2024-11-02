Ladik Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Samsun'da Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, denetimde ürün gramajı, fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve standartlara uygunluğu kontrol etti.

Denetimlerde ortaya çıkan eksiklikler için uyarıda bulunularak, iş yeri sahiplerinden bunları gidermeleri istendi.

Denetimlere katılan Belediye Başkanı Adnan Topal, halkın sağlığını ve haklarını koruma amacıyla denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşların sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu kaydetti.

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