Ladik Belediyesi Vatandaşlara Sıfır Atık Broşürleri Dağıttı

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce, vatandaşlara sıfır atık konusunda uyarıcı broşür dağıtıldı.

Ekipler, atıkların toplanması, doğa ve çevre bilincinin artırılması gibi bilgiler içeren broşürleri pazar yerinde ve konutlarda vatandaşlara ulaştırdı.

Vatandaşlardan kağıt, cam, yağ, pil, plastik veya metal atıkların toplama merkezleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması konusunda destek istendi.

Belediye Başkanı Adnan Topal, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını ve çevre bilincinin artırılmasını sağlamak amacıyla pazarcı esnafı ve evlere bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını anlatarak, "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalar yürütüyoruz. Atık toplama konteynerlerimiz her mahallede, her köşe başında bulunmaktadır. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, daha yaşanılabilir bir çevreye kavuşmuş oluruz." ifadelerini kullandı.