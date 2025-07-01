Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Ladik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, başkan Adnan Topal, iki kepçe ve greyder alımı hakkında bilgi verdi. Tamir maliyetinin 22 ayda 10 milyon lirayı aşması üzerine bu alımlar yapıldı.
Ladik Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Adnan Topal, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, belediyeye iki kepçe ile greyderin, tamir parasının 22 ayda 10 milyon lirayı aşması nedeniyle alındığını söyledi.
Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek, ilgili komisyonlara sevk edildi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel