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Ladik Belediyesi Sıfır Atık Merkezinde Kompost Üretimine Başladı

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Merkezinde Kompost Üretimine Başladı
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Ladik Belediyesi, Sıfır Atık Toplama Merkezinde sebze pazarından toplanan bitkisel atıkları kompostlayarak gübre üretmeye başladı. Belediye Başkanı Adnan Topal, bu uygulama ile hem atıkların dönüştürüleceğini hem de yerel ihtiyaçların karşılanacağını belirtti.

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Toplama Merkezinde kompost üretimine başlandı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, tesisi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Topal, Sıfır Atık Merkezinde özellikle sebze pazarından toplanan bitkisel atıkların kompost makinesinde fermante edilerek gübre elde edildiğini anlatarak, "Park ve bahçelerimizdeki ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı olmaları durumunda onlara da tedarik edeceğiz. Böylelikle hem atıkları dönüştürüyor hem de toprağın kaybettiği zenginliği kazanmasını sağlamış oluyoruz." dedi.

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Merkezi Müdürü Mustafa Emin Yaman de tesiste aylık 100 kilogram kompost üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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