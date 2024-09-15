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Ladik Belediyesi Piknik Alanlarını Temizledi

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Ladik Belediyesi, Sıfır Atık Müdürlüğü ile birlikte ilçenin piknik alanlarında yaz sonu atık temizliği yaparak toplanan çöpleri geri dönüşüme kazandırdı. Belediye Başkanı Adnan Topal, çevreyi koruma çağrısında bulundu.

Ladik Belediyesi ekipleri piknik alanlarını temizledi.

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ilçenin piknik alanlarında yaz sonu atık temizliği yaparak toplanan çöpleri geri dönüşüme kazandırdı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, "Temizlemek yetmez, kirletmemek gerekiyor." diyerek vatandaşlardan çevreyi korumalarını ve doğal güzelliklere sahip çıkmalarını istedi.

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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