Ladik Belediyesi Piknik Alanlarında Temizlik Çalışmaları Yürüttü

Ladik Belediyesi Piknik Alanlarında Temizlik Çalışmaları Yürüttü
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Ladik Belediyesi, baharın gelmesiyle piknik alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başkan Adnan Topal, doğanın temiz tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ladik Belediyesi ekipleri piknik alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle piknikçilerin ziyaret edecekleri alanlarda temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Adnan Topal, asıl olanın doğayı temiz tutmak, kirletmemek olduğunu dile getirerek, "Yaz ayının gelmesiyle piknikçilerimizin yeşilin her tonunun bulunduğu ilçemizde piknik alanlarında aileleri ile yaşayacakları güzel bir gün için sıfır atık ve temizlik ekiplerimiz çalışma yaptı. Ormanlarımızda ateş yakmamak ve piknik sonrası atıklarımızı etrafa bırakmamak sorumluluğumuzu unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Topal, vatandaşlardan çevreyi ve doğal güzellikleri korumalarını istedi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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