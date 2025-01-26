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Ladik Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde İkram

Ladik Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde İkram
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Ladik Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara ballı süt ve simit ikram etti. Belediye Başkanı Adnan Topal, miracı ve bereketini vurguladı.

Ladik Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara ballı süt ve simit ikram edildi.

Avcı Sultan Camisi'nde yatsı namazının ardından Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, vatandaşlara ballı süt ve simit ikram etti.

Topal, miracın Hakk'a vuslat, kulluğun en yüce makamlarına erişmeyi temsil ettiğini dile getirerek, "Rabb'im ülkemizin, ilçemizin birliğini daim etsin. Miracın bereketi tüm hanelerimize huzur getirsin." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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