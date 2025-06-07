Ladik Belediyesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na Yeni Yazı
Belediye Başkanı Adnan Topal, Cumhuriyet Meydanı'na 'Ladik' yazısının monte edildiğini ve bu çalışmanın ilçeye güzellik katacağını belirtti.
Ladik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na "Ladik" yazısı konuldu.
Belediye Başkanı Adnan Topal, şehrin kalbine yakışır, yüzlerde gülümseme bırakacak güzel bir dokunuş yaptıklarını söyledi.
Kurban Bayramı öncesi "Ladik" yazısının montajını tamamladıklarını belirten Topal, "Burada fotoğraf çektirenler, anı bırakanlar, tarihi saat kulemiz arkalarında geçmişten geleceğe yolculuk yapıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel