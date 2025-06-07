Ladik Belediyesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na Yeni Yazı

Ladik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na "Ladik" yazısı konuldu.

Belediye Başkanı Adnan Topal, şehrin kalbine yakışır, yüzlerde gülümseme bırakacak güzel bir dokunuş yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi "Ladik" yazısının montajını tamamladıklarını belirten Topal, "Burada fotoğraf çektirenler, anı bırakanlar, tarihi saat kulemiz arkalarında geçmişten geleceğe yolculuk yapıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.