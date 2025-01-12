Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Ladik Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Ladik Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, belediyede memurlara yönelik sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı ve çalışanlara yüzde 75 oranında tazminat verileceği belirtildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti.

Topal ve Şahin ziyarette, AK Parti 8. Olağan Samsun İl Kongresi'nde tekrar İl Başkanlığına seçilen Köse'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Adnan Topal, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, "Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İl Başkanımız ve değerli yönetimini tebrik ediyorum. Birlik beraberlik içinde şehrimize ve milletimize hizmet yolunda nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ladik Belediyesinde denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Ladik Belediyesinde sözleşmeli memur ile memurlara sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Ladik Belediyesinde görev yapan memurları kapsayan sosyal denge sözleşmesi yenilenerek Topal ile BEM-BİR SEN Samsun Şube Başkanı Savaş gayretli arasında imzalandı.

Belediye Başkanı Topal, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Çalışanların haklarını ve refahlarını güvence altına aldık. Çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 75 oranında sosyal denge tazminatı vereceğiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Her zaman emekten yanayız birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
img

3 yıllık imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ocak Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ocak Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman? Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.