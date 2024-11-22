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Ladik Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Kutlaması

Ladik Belediye Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Kutlaması
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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Topal, öğretmenlere teşekkür ederek, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ve öğretmenleri ziyaret ederek, pasta keserek günlerini kutladı.

Topal, "Çocuklarımıza iyi eğitim vermek için sevgi, sabır ve özveriyle gayret gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Öğretmen bir toplumun mimarıdır. Gelecek, öğretmenlerin ellerinde şekillenir. Çünkü gençler onların rehberliğinde hayallerine kanat çırpar. Bu mukaddes vazifeyi hakkıyla ifa eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi. ???????

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Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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