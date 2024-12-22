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Ladik Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu

Ladik Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluştu
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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçe esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Topal, kahvaltı programında buluştuğu esnafla görüş alışverişinde bulunarak sorunlarını dinledi.

Topal, "Şehrimizin can damarı olan değerli esnaf kardeşlerimizle kahvaltı programında bir araya geldik. Esnafımızın fikirleri, değerleri bizim için çok önemli. Birlikte atacağımız adımları beraber planlamayı sürdürüyoruz. Her sektörden esnaf gruplarımızla buluşarak onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Katılım sağlayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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