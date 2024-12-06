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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
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Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, meclis üyeleriyle birlikte Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

Samsun'da Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Topal, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare yaptıklarını belirtti.

Topal, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, başkan yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür ile Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız kararı en ince ayrıntısına kadar düşünüp halkın görüşleriyle destekledik. Bu konuda bizlere destek veren, büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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