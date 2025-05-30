La Scala Tiyatrosu'nda 'Özgür Filistin' Sloganına İşten Çıkarma

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Tiyatrosu'nda 4 Mayıs'ta bir konser için Başbakan Giorgia Meloni kraliyet locasına giriş yaptığı sırada, "Özgür Filistin" diye bağıran bir yer gösterici personelin işten çıkarıldığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 4 Mayıs'ta tarihi tiyatroda özel bir etkinlik kapsamında düzenlenen konser için Başbakan Meloni, kraliyet locasına giriş yaptığı sırada, yer gösterici olarak çalışan 24 yaşında bir öğrenci, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Slogan atan genç kız, güvenlik güçleri tarafından tarihi tiyatrodan uzaklaştırıldı.

La Scala Tiyatrosu yönetimi, daha sonra aldığı bir kararla iş yeri kurallarına uymadığı gerekçesiyle öğrencinin işine son verdi.

Tiyatro yönetiminin bu kararı tepkilere yol açtı.

Sendikalar, La Scala Tiyatrosu'na karşı, öğrencinin çalışma ve düşüncelerini ifade etme hakkını savunacaklarını ve bunun için gerekli tüm sendikal eylemleri kullanacaklarını bildirdi.

Milano Belediye Başkanı ve aynı zamanda La Scala Tiyatrosu Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Bu konuyu henüz müdürle konuşmadım. Bu nedenle önce kendisiyle görüşüp nedenlerini anlamak istiyorum." dedi.